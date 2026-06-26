La stabilité des Arabes riverains du golfe Persique est due à la gestion iranienne du détroit d'Ormuz

Selon l'agence de presse Ahl al-Bayt (ABNA), Ali Akbar Velayati a publié un message sur les réseaux sociaux concernant la déclaration commune des États-Unis et du Conseil de coopération du Golfe, écrivant :

La stabilité actuelle des Arabes riverains du golfe Persique est due à la gestion séculaire de l'Iran sur l'artère vitale qu'est le détroit d'Ormuz. L'Occident n'a apporté à la région que sauvagerie et pillage.

« Les habitants des marges et les enfants politiques immatures de la région » ne se laissent pas bercer par des déclarations sur commande, et qu'ils sachent : votre existence n'est que la récupération de miettes de cette table.

Dans la recomposition des grandes équations, les petits acteurs marginaux n'ont pas de place à la table ; ils seront éliminés, et leur survie stratégique dépend du seuil de tolérance de Téhéran.