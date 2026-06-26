Le passage en toute sécurité dans le détroit d'Ormuz n'est pas garanti sans prise en compte des intérêts de l'Iran

Selon l'agence de presse ABNA, Kazem Gharibabadi, vice-ministre des Affaires étrangères chargé des affaires juridiques et internationales, a publié un message sur l'un des réseaux sociaux, écrivant : le passage en toute sécurité dans le détroit d'Ormuz n'est pas garanti en cas d'arrangements flous, de routes parallèles ou de prise de décision en dehors des considérations de l'Iran, en tant qu'État riverain.

Il a souligné que tout cadre valide doit reposer sur une coordination avec l'Iran et les dispositions du paragraphe 5 du mémorandum d'accord d'Islamabad ; dans le cas contraire, le résultat serait la suspension de la route parallèle établie.