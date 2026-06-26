La peur du ministre de la Guerre du régime sioniste face au message menaçant du Sardar Qaani

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, le ministre de la Guerre du régime sioniste, qui semble perturbé et inquiet par le message menaçant du Sardar Ismail Qaani, commandant de la force Qods du CGRI, a écrit sur le réseau social X en persan : Qaani, le commandant de la force Qods iranienne, a récemment proféré des menaces répétées contre Israël.

« Israël Katz » a poursuivi ses déclarations exagérées en affirmant : dans tous les cas, si l'Iran attaque Israël, ce sera la plus grande erreur qu'il ait jamais commise.

Il a également affirmé : ni Hormuz ne les aidera, ni l'attaque contre des civils – rien ne nous arrêtera, et nos forces sont prêtes à terminer le travail.

Le Sardar Ismail Qaani, dans un message publié sur sa page personnelle, a averti les sionistes : que les sionistes sachent ; ceux qui se sont tenus debout et ont combattu contre vous, les yézidis, avec l'esprit d'Ashura et la foi de Hussein, portent dans leur âme cette même foi éternelle : chaque jour est Ashura, et chaque terre est Kerbala.

Le Sardar Qaani a déclaré : vous, les sionistes, devez quitter tout le Liban, car cette terre est un champ de résistance et de constance, et non un terrain de jeu pour les occupants.

Il a ajouté : si les sionistes ne se retirent pas volontairement aujourd'hui, demain ils seront contraints de fuir dans l'humiliation et la défaite.

Il a dit : n'oubliez pas l'an 2000 et le testament historique du martyr Sayyed Hassan Nasrallah à Bint Jbeil ; cette promesse est toujours vivante, et il ne fait aucun doute que la même scène se reproduira.