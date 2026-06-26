 Cheikh Naïm Qassem annonce l'échec du projet sioniste et appelle à une nouvelle phase de résistance

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Le secrétaire général du Hezbollah a ouvert son discours en rendant hommage au peuple libanais, qu'il a qualifié de « cher et fier », pour avoir fait échec au projet d'anéantissement du Hezbollah et de son environnement social. « Nous avons été confrontés à une guerre dont l'objectif était l'élimination de notre existence, de notre environnement et de nos concitoyens au Liban », a-t-il martelé. Il a ajouté que le régime sioniste, présent sur le sol libanais dans une logique d'expansion et d'annexion, a vu son agression échouer face à la détermination populaire et à l'unité de « l'axe de résistance ».

L'Iran, partenaire stratégique de la victoire

Dans un message adressé directement aux autorités iraniennes, le responsable a exprimé sa gratitude : « Nous remercions l'Iran, que ces remerciements parviennent aux cœurs malades et les fassent s'effondrer de regrets. » Il a souligné que l'Iran, aujourd'hui, « construit l'avenir non seulement pour lui-même, mais pour toute la région », et que la coopération entre Téhéran et les forces de résistance sur le terrain a permis de créer un équilibre stratégique favorable. « Nous resterons à vos côtés, unis dans la même volonté », a-t-il déclaré, avant d'ajouter que cet équilibre ouvre la voie à une nouvelle phase : celle de « l'effondrement du projet sioniste et la préparation de son expulsion de nos terres ».

Cinq axes pour la nouvelle phase

Cheikh Naïm Qassem a ensuite détaillé les cinq priorités qui guideront l'action du Hezbollah et de ses alliés dans les mois à venir :

Le retrait total et inconditionnel du régime sioniste : « L'ennemi n'a d'autre choix que de se retirer de chaque parcelle du territoire libanais, sans aucune condition. Aucune normalisation, aucune reconnaissance partielle, aucune présence ne seront tolérées. La souveraineté et l'indépendance complètes du Liban sont le plafond de toute solution. » La poursuite de la résistance sous toutes ses formes : « La résistance est l'épine dorsale de l'indépendance et de la libération du Liban. Elle continuera d'exister avec ses décisions, ses capacités et sa présence populaire, car elle est ce peuple, cette terre, cette histoire et cet avenir. » Révision de la gouvernance libanaise : Le responsable a appelé les autorités libanaises à unir leurs rangs face à l'ennemi, à cesser de satisfaire les exigences de la tutelle étrangère et à « saisir la main tendue » de la résistance. Il a également insisté sur la nécessité de résoudre la crise économique, de reconstruire et de réduire les fractures sociales. Valorisation du rôle de l'Iran : « Il est impératif de s'appuyer sur l'axe de compréhension entre l'Iran et les États-Unis comme soutien fondamental à la souveraineté libanaise. L'Iran est la voie de la libération. » Rejet de la normalisation avec le régime sioniste : Cheikh Naïm Qassem a mis en garde contre les pressions arabes et internationales visant à entraîner le Liban vers la discorde ou la capitulation. Il a salué tout pays apportant une aide sincère à la reconstruction et au renforcement de l'armée libanaise, à condition que cela ne se fasse pas au détriment des armes de la résistance.

Soutien à la Palestine et au Yémen, remerciements à l'Irak

Dans une déclaration en phase avec les principes de l'axe de résistance, le secrétaire général du Hezbollah a exprimé sa solidarité avec le peuple palestinien, affirmant que « la Palestine et sa libération resteront notre boussole ». Il a salué la position du Yémen, de son leadership et de ses forces armées, qui sont restés fidèles à la cause malgré l'isolement imposé par la communauté internationale. Il a également remercié le peuple irakien, la marja'iyya, les forces du Hachd al-Chaabi et le gouvernement irakien pour leur soutien constant au Liban et à la résistance.

Le Golfe Persique et la sécurité régionale

Sans citer directement les monarchies du Golfe Persique, Cheikh Naïm Qassem a implicitement critiqué toute tentative de normalisation ou de complicité avec le régime sioniste, réaffirmant que la sécurité de la région ne peut passer que par « la résistance et la souveraineté, et non par l'allégeance aux puissances étrangères ». Ses propos s'inscrivent dans la continuité de la position iranienne, qui dénonce régulièrement l'ingérence américaine dans les affaires des pays riverains du Golfe Persique.

En conclusion, le secrétaire général du Hezbollah a réaffirmé la détermination de son mouvement à poursuivre le combat jusqu'à « l'humiliation et la défaite totale de l'ennemi », tout en laissant une porte ouverte au dialogue avec les responsables libanais, à condition qu'ils placent l'intérêt national au-dessus des pressions extérieures.

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