Netanyahou pris entre le marteau de ses opposants internes et l'enclume des pressions de Trump

Selon l'agence de presse ABNA citant l'agence de presse Shehab, les médias sionistes ont annoncé que selon les analyses israéliennes et américaines, le Premier ministre de ce régime, Benyamin Netanyahou, est coincé entre l'opinion publique en Israël qui insiste sur la nécessité de vaincre l'Iran et le Hezbollah, et les pressions du président américain qui exige la fin de la guerre et la signature d'un accord.

Cette situation chaotique de Netanyahou survient alors que des sondages publiés en Palestine occupée montrent que plus de 60 % des Israéliens ne sont pas disposés à revoir Netanyahou comme candidat au poste de Premier ministre. Dans le même temps, la position des partis de sa coalition par rapport à l'opposition est en déclin.

Cette situation a conduit à ce que tout accord entre les États-Unis et l'Iran, ainsi que les propos de Trump il y a deux jours selon lesquels il ne sait pas si Netanyahou participera ou non aux prochaines élections, reviennent au centre de l'attention.