La « nouvelle équation stratégique » de l'Iran dans la région fondée sur le principe de « l'unité des champs de bataille »

Selon l'agence de presse ABNA, les médias du régime sioniste ont admis qu'après les frappes de représailles de l'Iran contre des cibles israéliennes en réponse à l'agression contre la banlieue sud de Beyrouth, une « nouvelle équation stratégique » est désormais apparue sur le champ de bataille régional.

Selon ce rapport, dans une série de discussions diffusées sur la chaîne 12 de la télévision du régime sioniste, des inquiétudes ont été exprimées au sein de l'establishment de sécurité israélien concernant la manière de réagir à la nouvelle « ligne rouge » liée à Beyrouth, notamment au vu des avertissements de l'Iran contre toute escalade au Liban.

Selon les analystes sionistes, les récents développements indiquent un changement dans l'équilibre de la dissuasion, car il semble désormais que la marge de manœuvre d'Israël soit devenue plus limitée sous l'influence des calculs régionaux changeants.