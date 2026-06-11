Déclaration des terroristes américains sur la nouvelle agression contre le territoire iranien

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, le commandement central de l'armée américaine (CENTCOM) a déclaré que les forces américaines ont lancé une nouvelle série d'attaques, qualifiées d'attaques défensives, contre plusieurs cibles en Iran.

Parallèlement, un responsable américain a confirmé dans un entretien avec le site d'information Axios que les attaques américaines contre l'Iran ont commencé.

La chaîne 12 du régime israélien a également rapporté, citant un responsable américain, que les forces américaines ont lancé leurs attaques contre des cibles en Iran.

Al Jazeera a également annoncé qu'une nouvelle série d'attaques militaires américaines contre des cibles à l'intérieur de l'Iran est en cours.