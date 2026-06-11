Sanaa : Les attaques américaines contre l'Iran poussent la région vers une grande guerre

Selon l'agence de presse ABNA citant la chaîne Al-Masirah, le ministère des Affaires étrangères du gouvernement de Sanaa a souligné dans un communiqué : La poursuite de l'agression américaine contre l'Iran poussera la région vers une guerre plus large qui aura des conséquences dangereuses pour la région et le monde.

Le ministère a également averti que la poursuite de ces attaques pourrait avoir de graves répercussions sur la sécurité, le commerce international et les marchés du pétrole et de l'énergie, et menacer la stabilité de l'économie mondiale.

À la fin de ce communiqué, il est dit : La République islamique d'Iran jouit du droit légitime à l'autodéfense, à la souveraineté nationale et à l'intégrité territoriale, et a le droit de répondre à toute agression visant sa sécurité et sa stabilité.