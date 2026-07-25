Un incident impliquant un pétrolier et des forces militaires dans le golfe d'Oman

Selon l'agence de presse Abna citant Al Jazeera, l'organisme britannique des opérations de commerce maritime a annoncé qu'un rapport d'incident impliquant un pétrolier et des forces militaires a été enregistré dans le golfe d'Oman.

D'après ce rapport, ledit incident s'est produit vendredi dernier dans le golfe d'Oman.

Il convient de noter que les agressions des États-Unis contre l'Iran provoquent l'insécurité et l'instabilité dans la région. De plus, la circulation des navires dans le détroit d'Ormuz a été perturbée, et la République islamique d'Iran a souligné à plusieurs reprises que les navires doivent emprunter la voie définie dans ce détroit.