Yahya Sari : Des points sensibles sur la route de transport de pétrole saoudien ont été visés

Selon l’agence de presse ABNA citant Al-Masirah, Yahya Sari, porte-parole des forces armées yéménites, a déclaré : « Plusieurs points sensibles sur la route d’approvisionnement et de transport du pétrole brut de l’est de l’Arabie saoudite vers Yanbu ont été ciblés par plusieurs drones. »

Le porte-parole des forces armées yéménites a ensuite ajouté : « Cette action a été menée en réponse à la violation de l’espace aérien yéménite par les drones de l’ennemi saoudien. »

Par ailleurs, la société Windward, active dans le domaine du renseignement maritime, avait auparavant rapporté que le chargement de pétrole brut dans le port saoudien de Yanbu avait diminué de 40 % après le 19 juillet de cette année.