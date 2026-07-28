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Financial Times : Les frappes de missiles précises de l'Iran se poursuivent

28 juillet 2026 - 15:37
Code d'info: 1846225
Source: ABNA
Financial Times : Les frappes de missiles précises de l'Iran se poursuivent

Un journal occidental a reconnu les frappes de missiles précises et efficaces de l'Iran contre les États-Unis dans la région.

Selon l'agence de presse Abna, le Financial Times a reconnu que l'Iran, même 5 mois après l'agression américaine contre ce pays, continue de mener des frappes de missiles efficaces et précises.

Le journal britannique « The Guardian » avait également révélé auparavant que l'Iran, pendant la période d'escalade des tensions au Moyen-Orient, a réussi à renforcer sa capacité à cibler les bases américaines et les installations vitales dans la région. Cela a été réalisé grâce à une combinaison de progrès techniques dans le programme de missiles, l'utilisation d'images satellites et l'adoption de tactiques militaires inspirées de l'expérience russe dans la guerre en Ukraine.

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