Selon l'agence de presse Abna, le Financial Times a reconnu que l'Iran, même 5 mois après l'agression américaine contre ce pays, continue de mener des frappes de missiles efficaces et précises.

Le journal britannique « The Guardian » avait également révélé auparavant que l'Iran, pendant la période d'escalade des tensions au Moyen-Orient, a réussi à renforcer sa capacité à cibler les bases américaines et les installations vitales dans la région. Cela a été réalisé grâce à une combinaison de progrès techniques dans le programme de missiles, l'utilisation d'images satellites et l'adoption de tactiques militaires inspirées de l'expérience russe dans la guerre en Ukraine.