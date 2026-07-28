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New York Times : Les États-Unis ont ciblé des citoyens iraniens et des zones civiles

28 juillet 2026 - 15:39
Code d'info: 1846226
Source: ABNA
New York Times : Les États-Unis ont ciblé des citoyens iraniens et des zones civiles

Le New York Times a reconnu le massacre de civils iraniens lors de l'agression américaine contre notre pays, y compris le crime de l'école de Minab.

Selon l'agence de presse Abna, le New York Times, dans un rapport sur ce qui s'est passé lors de l'agression américaine contre l'Iran et des affrontements dans la région, a reconnu que les frappes aériennes américaines contre l'Iran ont fait au moins 1 700 victimes civiles.

Bien que le nombre de martyrs de l'agression américaine contre l'Iran soit supérieur à ces chiffres, ce rapport est considéré comme un aveu du journal américain concernant le massacre de civils dans cette guerre.

Le New York Times a rapporté que le 28 février, plusieurs missiles Tomahawk ont été tirés par des navires de guerre américains vers une école primaire à Minab, faisant 175 victimes. La plupart des victimes étaient des enfants.

De plus, un nouveau type de missiles américains a frappé une salle de sport, une école et deux zones résidentielles dans le sud de l'Iran, causant la mort de 21 personnes.

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