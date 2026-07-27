L’Iran a rejeté le plan américain lors des négociations en raison de demandes excessives

Selon l’agence de presse ABNA, Kazem Gharibabadi, vice-ministre des Affaires étrangères chargé des affaires juridiques et internationales, lors de la conférence « Les juristes qui se sacrifient », en évoquant le déroulement des récentes négociations, a déclaré : « Les négociations ont commencé à Islamabad, et la partie américaine a présenté un plan comportant des demandes excessives. La délégation iranienne a rejeté ce plan sans équivoque. »

Il a poursuivi : « La partie américaine a indiqué qu’en cas de rejet de ce plan, les négociations seraient considérées comme ayant échoué, et qu’ils retourneraient chez eux. Finalement, c’est ce qui s’est produit, et la délégation américaine a quitté les négociations. »

Gharibabadi a souligné : « De la part de la délégation iranienne, il n’y a eu aucune insistance ni supplication pour poursuivre les négociations, et cette approche est un exemple de la diplomatie digne de la République islamique d’Iran. »

Le vice-ministre des Affaires étrangères chargé des affaires juridiques et internationales a également évoqué les développements concernant le détroit d’Ormuz, en déclarant : « Après que la République islamique d’Iran, en réponse aux crimes américains et il y a un peu plus de deux semaines, a de nouveau fermé le détroit d’Ormuz, des pourparlers ont eu lieu à Oman. »

Il a affirmé : « L’insistance de la partie adverse était que la voie du sud, qui avait été ouverte à la navigation des navires, reste ouverte jusqu’à ce que les négociations entre l’Iran et Oman aboutissent, puis soit fermée, mais la délégation iranienne n’a pas accepté cette proposition. »

Gharibabadi a précisé : « Nous avons clairement déclaré que quel que soit le résultat des négociations, la politique de principe de la République islamique d’Iran a été claire depuis le début de la guerre, et de tels plans ne seront pas acceptés. Par la suite, la politique de maintien de la fermeture du détroit d’Ormuz et l’imposition d’un blocus naval strict se sont poursuivies, ce qui est également une manifestation de la diplomatie de la République islamique d’Iran. »