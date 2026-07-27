 Yémen : un responsable prévient que l’économie saoudienne paiera le prix de l’obstination

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans des déclarations rapportées par les médias yéménites, Abdelwahid Abu Ras, vice-ministre des Affaires étrangères, a affirmé que le régime saoudien a commis une erreur stratégique en misant sur la puissance américaine pour affaiblir le Yémen. « L’Amérique, avec toute sa force, n’a pas réussi à soumettre le peuple yéménite, et elle a finalement quitté le terrain vaincue », a-t-il martelé, soulignant que Ryad n’a toujours pas tiré les leçons de cet échec.

Une escalade aux lourdes conséquences économiques

Abu Ras a mis en garde contre la poursuite du blocus imposé au Yémen et la confiscation des richesses du pays, estimant que ces politiques auront « des répercussions graves sur l’économie saoudienne ». Il a réaffirmé la validité de l’équation « blocus contre blocus », déjà mise en œuvre par les forces yéménites, et a prévenu que toute nouvelle escalade de la part du régime saoudien « porterait un coup fatal aux intérêts économiques de Ryad ».

Une position ferme face à l’agression

Ces déclarations interviennent alors que le Yémen subit depuis des années une agression militaire menée par une coalition dirigée par l’Arabie saoudite, qui a fait des centaines de milliers de victimes et plongé le pays dans l’une des pires crises humanitaires au monde. Les forces yéménites, soutenues par le mouvement Ansarallah, ont à plusieurs reprises ciblé des infrastructures stratégiques saoudiennes en représailles aux frappes aériennes et au blocus maritime.

Les propos du vice-ministre reflètent la détermination des autorités yéménites à poursuivre leur résistance face à ce qu’elles considèrent comme une agression extérieure, tout en soulignant les vulnérabilités économiques de l’Arabie saoudite. Cette escalade verbale laisse présager une poursuite des tensions dans la région, malgré les appels internationaux à une désescalade.

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