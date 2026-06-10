Frappes de drones de l'armée contre les bases américaines dans la région

Selon un rapport de l'agence de presse Mehr citant le service des relations publiques de l'armée, dans le prolongement des opérations visant à contrer les méfaits et les nuisances de l'armée américaine pour les habitants du sud du pays, tôt le mercredi 20 Khordad 1405 (10 juin 2026), l'armée de la République islamique d'Iran, dans une action de représailles, a pris pour cible, par une vague de frappes de drones, les bases américaines et les systèmes radar de la Cinquième Flotte américaine à Bahreïn.