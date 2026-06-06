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Affirmation du CENTCOM : Nous avons bombardé des cibles à Sirik et Qechm

6 juin 2026 - 10:07
Code d'info: 1823098
Source: ABNA
Affirmation du CENTCOM : Nous avons bombardé des cibles à Sirik et Qechm

Le Commandement central de l'armée terroriste américaine en Asie occidentale a affirmé avoir attaqué des cibles sur les îles de Gourouk (Sirik) et Qechm.

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, le Commandement central de l'armée terroriste américaine en Asie occidentale a affirmé dans un communiqué qu'il y a quelques instants, les forces du CENTCOM avaient abattu quatre drones de combat iraniens à sens unique qui avaient été lancés en direction du détroit d'Ormuz.

Le CENTCOM a affirmé que ces drones de combat représentaient une menace immédiate pour le trafic maritime dans la région et que les forces américaines ont attaqué des sites de radars de surveillance côtière iraniens à Gourouk (Sirik) et sur l'île de Qechm afin de se défendre contre d'autres attaques.

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