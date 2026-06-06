Affirmation du CENTCOM : Nous avons bombardé des cibles à Sirik et Qechm

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, le Commandement central de l'armée terroriste américaine en Asie occidentale a affirmé dans un communiqué qu'il y a quelques instants, les forces du CENTCOM avaient abattu quatre drones de combat iraniens à sens unique qui avaient été lancés en direction du détroit d'Ormuz.

Le CENTCOM a affirmé que ces drones de combat représentaient une menace immédiate pour le trafic maritime dans la région et que les forces américaines ont attaqué des sites de radars de surveillance côtière iraniens à Gourouk (Sirik) et sur l'île de Qechm afin de se défendre contre d'autres attaques.