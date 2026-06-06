Rezaei à CNN : En cas de nouvelle agression, l'ampleur de la guerre s'étendra

Selon l'agence de presse ABNA, Mohsen Rezaei, conseiller militaire du Commandant en chef, a souligné dans un entretien avec CNN qu'un éventuel accord entre les États-Unis et l'Iran dépend de l'accord de l'administration Trump pour libérer 24 milliards de dollars des actifs bloqués de Téhéran. Il a averti qu'en cas de reprise de l'agression, les États-Unis entreraient dans une voie sombre.

Il a ajouté que les négociations sont dans l'impasse et que le président américain Trump doit briser cette impasse. La balle est dans son camp.

Rezaei a déclaré que la libération éventuelle de ces fonds par l'administration Trump créerait un « nouvel horizon pour l'avenir » de l'Iran et des États-Unis. Si Trump veut parvenir à un accord avec l'Iran, ces 24 milliards de dollars sont un test de confiance que l'Iran veut faire passer à Trump. C'est une épreuve que les États-Unis doivent réussir, et la voie s'ouvrira. Cet argent est à l'Iran, pas aux États-Unis.

Il a averti que si les États-Unis reprenaient le conflit, l'Iran étendrait la guerre au-delà du golfe Persique et étendrait probablement les opérations militaires du détroit d'Ormuz à l'océan Indien, au détroit de Bab el-Mandeb, à la mer Rouge et à la mer Méditerranée. Rezaei a déclaré : « En attaquant d'autres bases américaines que nous avons déjà frappées, nous donnerons une autre dimension à la guerre. Bien sûr, la probabilité d'une guerre est faible. »

Concernant une éventuelle rencontre entre Trump et le Guide suprême, il a souligné : « Cela n'arrivera pas. Nous en sommes actuellement à la première phase des négociations, et Trump a conduit les négociations dans l'impasse. Cela n'arrivera pas. »

À propos du détroit d'Ormuz, Rezaei a également déclaré que l'Iran et Oman ont la souveraineté sur cette voie navigable clé par laquelle transitait un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié du monde avant la guerre, et qu'ils la géreront donc ensemble. L'Iran percevra des frais d'entretien car il ne doit pas supporter le coût de la gestion du détroit.