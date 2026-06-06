Iraghchi à Michel Aoun : Sauvez le Liban de votre véritable ennemi

Selon l’agence de presse ABNA, Seyed Abbas Iraghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran, a écrit dans un message adressé au président du Liban sur le réseau X : « D’après les déclarations de M. Aoun, il semble que ce soit l’Iran qui a occupé un cinquième du territoire libanais, qui a déplacé un quart des Libanais et qui bombarde votre pays quotidiennement. »

Il a ajouté : « Si le Liban était un outil de marchandage pour l’Iran, nous aurions trouvé un accord depuis longtemps. Sauvez le Liban de votre véritable ennemi, monsieur le Président ! »