Selon l’agence de presse ABNA citant Al Jazeera et le journal New York Times, ces drones ont été utilisés ces dernières semaines lors d’une série d’attaques directes contre des transports de troupes blindés, des chars et des systèmes de défense aérienne du régime sioniste. L’armée de ce régime a également confirmé que ces attaques sont devenues des événements quasi quotidiens et ont entraîné la mort de plusieurs militaires.

Le journal écrit que les conséquences de ces attaques ne se limitent pas aux pertes militaires, mais remettent également en question l’image de supériorité technologique du régime sioniste – une préoccupation croissante parmi les forces de ce régime déployées dans le sud du Liban.

Le New York Times, citant des responsables sionistes, rapporte que des officiers de l’armée avaient mis en garde dès le début de l’année 2024 sur l’utilisation possible par le Hezbollah de drones à fibres optiques – une technologie qui s’est répandue pendant la guerre entre la Russie et l’Ukraine. La particularité de ces drones est qu’ils ne dépendent pas des signaux radio. Au lieu de cela, l’opérateur les contrôle via de fins câbles à fibres optiques qui se déroulent progressivement pendant le vol – une caractéristique qui les rend largement insensibles aux méthodes de brouillage électronique du régime sioniste.

Malgré ces avertissements, selon le journal, l’armée du régime sioniste n’a pas pris de mesures suffisantes pour faire face à cette nouvelle menace. Même lorsque les attaques quotidiennes ont commencé en avril, certaines mesures défensives simples utilisées en Ukraine – comme l’installation de filets de protection sur les positions fixes et les véhicules militaires – n’ont pas été largement mises en œuvre.

Guy Hazot, un général à la retraite qui a participé ces dernières années aux processus de retour d’expérience militaire, déclare que l’establishment de sécurité de ce régime était conscient du danger, mais ne l’a pas traité avec le sérieux nécessaire.

Le New York Times rappelle également que le Hezbollah a progressivement repris ses actions militaires contre le régime sioniste depuis 2014. Après le début de la guerre de l’Amérique et du régime sioniste contre l’Iran à la fin du mois de février, ce parti a intensifié ses attaques de roquettes et de drones contre ce régime.