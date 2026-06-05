L’échec de Berlin à obtenir un siège au Conseil de sécurité à cause de l’hypocrisie des dirigeants allemands

Selon l’agence de presse ABNA, Esmaeil Baghaei, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, sur son compte dans l’un des réseaux sociaux, réagissant à l’échec de l’Allemagne à obtenir le nombre minimum de voix nécessaires à l’Assemblée générale de l’ONU pour être élue comme l’un des 10 membres non permanents du Conseil de sécurité, a déclaré : « L’échec de l’Allemagne à obtenir un siège au Conseil de sécurité de l’ONU, et ce pour la première fois depuis des décennies, est un signe clair de la protestation de la communauté internationale contre l’approche irresponsable et hypocrite de l’élite dirigeante de ce pays concernant le génocide des Palestiniens ainsi que l’agression militaire du régime sioniste contre l’Iran. »

Il a ajouté : « Rappelons que l’Allemagne est l’un des plus grands vendeurs d’armes létales au régime sioniste, elle justifiait le génocide des Palestiniens, et lors de l’agression militaire du régime sioniste contre l’Iran, au lieu de s’engager à respecter les normes internationales et de condamner cette agression, elle l’a décrite ainsi : « Le sale boulot qu’Israël fait pour nous tous ». »

Baghaei a souligné : « Ce pays a même gardé le silence sur le crime de guerre du massacre de 170 écoliers dans la ville de Minab par des missiles américains. »

Il a déclaré : « Le monde change, et les peuples jugent les déclarations de soutien au droit international sur le comportement réel des gouvernements. Ignorer ces changements entraînera des coûts diplomatiques. »