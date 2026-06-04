Cheikh Naim Kassem : Le spectacle humiliant des négociations directes avec l'ennemi doit cesser

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, le cheikh Naim Kassem, secrétaire général du Hezbollah libanais, a publié une déclaration à l'occasion du 37e anniversaire du décès de l'imam Khomeiny, dans laquelle il a discuté des derniers développements au Liban.

La déclaration du cheikh Naim Kassem dit : « L'imam Khomeiny est l'une des manifestations de la voie divine pour toute l'humanité. La révolution iranienne a commencé avec un soutien islamique et sur la base des principes de lutte contre l'oppression et l'occupation, et a lancé le slogan "Ni Orient, ni Occident". D'un point de vue religieux et dans le cadre d'un choix intellectuel et culturel, l'imam Khomeiny est l'une des manifestations de la voie divine pour toute l'humanité. »

Il a ajouté : « L'Occident et l'Orient n'ont pas permis à l'Iran sous la direction de l'imam Khomeiny de mener son expérience politique tranquillement, c'est pourquoi les arrogants ont déclenché une guerre de huit ans contre l'Iran. Les puissances mondiales et régionales se sont mobilisées pour renverser le système de la République islamique, mais ce système, grâce à des sacrifices considérables, a résisté à la guerre, au blocus économique et aux pressions internationales, par la ténacité de la direction, du peuple, des Gardiens de la Révolution, de l'armée et de ses élites. »

Le secrétaire général du Hezbollah a souligné : « C'est pour nous un honneur et une gratitude infinie envers Dieu que, dans notre mode de vie et dans notre soutien à la vérité et à la constance, nous ayons pris l'imam Khomeiny comme modèle. Malgré toutes les difficultés rencontrées par la révolution iranienne, l'Iran a progressé dans tous les domaines et a soutenu les mouvements de libération. Les ennemis n'ont pas réussi et ne réussiront pas face à la grande nation iranienne, formée par l'école de Hussein, le sacrifice et le dévouement. »

Naim Kassem a poursuivi : « La résistance au Liban pour libérer le territoire des occupants dans la région s'est inspirée de la méthode et de la pensée de l'imam Khomeiny. L'Iran a eu des positions remarquables et précieuses en soutenant le peuple palestinien pour la libération de sa terre et de Jérusalem, ainsi qu'en soutenant les mouvements de résistance face à l'occupation israélienne. »

Évoquant les développements au Liban, il a déclaré : « La déclaration de Washington est le résultat de négociations directes, vaines, humiliantes et honteuses pour le Liban, et elle a tracé les bases de la capitulation du Liban face au plan du "Grand Israël". Si l'objectif principal de tout accord est le désarmement de la résistance, cela signifie la destruction de la puissance du Liban et une menace existentielle d'anéantissement de sa nation résistante. Un cessez-le-feu illusoire et l'interprétation selon laquelle le Hezbollah doit cesser ses attaques et les forces de résistance quitter le sud alors que l'agression se poursuit et que la pression militaire est maintenue, signifient la capitulation, la défaite et la réalisation des objectifs de l'ennemi. »

Le secrétaire général du Hezbollah a noté : « La déclaration de Washington trace les principes que l'Amérique et Israël entendent appliquer pour la capitulation du Liban devant le plan du "Grand Israël". Cette déclaration vise à détruire le Liban, à le déstabiliser et à attiser la discorde entre Libanais. La déclaration de Washington vise à semer la discorde entre Libanais et à faire parvenir à Israël par des moyens politiques ce qu'il n'a pas obtenu par la guerre. Cela est impossible pour ceux qui veulent l'honneur, la dignité, la préservation du sang des martyrs, des blessés, des prisonniers et de cette grande nation sacrifiée. La déclaration de Washington est une feuille de route pour détruire une partie de la nation libanaise et asservir une autre partie. Que le processus de sécurité suive le slogan d'un cessez-le-feu illusoire est comme le rêve de Satan d'entrer au paradis. Nous ne prêtons attention qu'à l'arrêt complet de l'agression, à l'instauration d'un cessez-le-feu total et au retrait d'Israël. Le cessez-le-feu doit être global, il ne doit y avoir aucune différence entre le sud et les autres régions du Liban, et l'ennemi ne doit pas avoir la liberté de tuer au Liban. »