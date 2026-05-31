Opération spéciale du Hezbollah ; Les sionistes sont chassés même dans l'obscurité

Selon l'agence de presse ABNA, la radio de l'armée du régime sioniste a admis que la nuit dernière, un drone appartenant aux forces du Hezbollah libanais a visé plusieurs membres de la brigade Golani.

Selon ce rapport, cette attaque est particulièrement inquiétante car elle s'est produite la nuit et montre que le Hezbollah a la capacité de cibler des militaires sionistes avec des drones kamikazes même pendant les heures sombres.

La radio de l'armée du régime sioniste a ajouté que ces drones sont très probablement équipés de systèmes de vision nocturne qui peuvent cibler les ennemis même dans l'obscurité.

Plus tôt, les médias sionistes avaient également admis que l'espace aérien des zones nord des territoires occupés est complètement ouvert aux drones du Hezbollah.