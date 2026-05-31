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Opération spéciale du Hezbollah ; Les sionistes sont chassés même dans l'obscurité

31 mai 2026 - 14:17
Code d'info: 1820742
Source: ABNA
Opération spéciale du Hezbollah ; Les sionistes sont chassés même dans l'obscurité

La radio de l'armée du régime sioniste a reconnu la puissance des drones du Hezbollah en faisant référence à l'opération de la nuit dernière.

Selon l'agence de presse ABNA, la radio de l'armée du régime sioniste a admis que la nuit dernière, un drone appartenant aux forces du Hezbollah libanais a visé plusieurs membres de la brigade Golani.

Selon ce rapport, cette attaque est particulièrement inquiétante car elle s'est produite la nuit et montre que le Hezbollah a la capacité de cibler des militaires sionistes avec des drones kamikazes même pendant les heures sombres.

La radio de l'armée du régime sioniste a ajouté que ces drones sont très probablement équipés de systèmes de vision nocturne qui peuvent cibler les ennemis même dans l'obscurité.

Plus tôt, les médias sionistes avaient également admis que l'espace aérien des zones nord des territoires occupés est complètement ouvert aux drones du Hezbollah.

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