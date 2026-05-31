Détails du nouveau complot du Mossad contre l'Iran : la diffamation des dirigeants

Selon l'agence de presse ABNA, le journal sioniste « Israel Hayom » a rapporté, tout en révélant de nouvelles dimensions des complots du régime sioniste contre l'Iran, un changement remarquable dans le fonctionnement du service de renseignement du Mossad envers l'Iran. Selon ce rapport, le changement d'approche du Mossad a commencé il y a de nombreuses années, passant d'une concentration traditionnelle sur les assassinats et les opérations militaires à un processus appelé « guerre d'influence », dont le but est d'affaiblir le système iranien de l'intérieur.

Selon ce rapport, une unité spéciale au sein du Mossad appelée « Section des opérations d'influence » a été créée ces dernières années. Cette unité a été formée dans le cadre de réformes organisationnelles dirigées par David Barnea, le chef du Mossad, avec la motivation de « cibler la profondeur politique et sociale en Iran, et pas seulement sa structure militaire ».

Les enquêtes du journal sioniste à ce sujet portent sur les tentatives de ce service de détruire l'image des responsables iraniens, et il écrit que ce service tente, par des campagnes médiatiques et la pression populaire, de destituer les ennemis de Tel-Aviv de leurs postes sans élimination physique.

Le rapport ajoute que cette approche repose sur l'utilisation des médias, des réseaux sociaux, des ressources publiques et même la création de faux comptes et la diffusion de contenu ciblé à l'intérieur de l'Iran, et son objectif est de saper la confiance du public envers les dirigeants du système et de le montrer fragile.

Le journal cite un ancien responsable de cette unité et souligne que ce type d'opération est moins coûteux que les assassinats et peut avoir un plus grand impact à long terme, car il cible « la sécurité psychologique et médiatique de l'Iran ».

Selon le rapport, le Mossad dans ce domaine ne se limite pas à la collecte de renseignements, mais travaille à l'analyse du moral du public à l'intérieur de l'Iran et exploite plus largement les protestations sociales et économiques dans le but de créer une pression interne croissante sur le système.

Comme l'écrit Israel Hayom, l'unité susmentionnée a développé ces dernières années des outils numériques avancés comprenant des « armées numériques » et des « faux comptes » pour nuire à l'image des responsables iraniens, et coopère sérieusement dans ce domaine avec des organisations médiatiques de l'opposition à l'étranger pour diffuser des messages visant à affaiblir l'image de la direction à Téhéran.