Selon l'agence de presse ABNA, les investigations menées par NBC News montrent qu'au cours de l'année écoulée, environ 2 000 diplomates américains ont quitté le gouvernement américain de diverses manières, y compris par licenciement ou mise à la retraite d'office.

Selon ce rapport, l'approbation des candidatures de dizaines de diplomates, dont Kelly Adams Smith, l'ambassadrice désignée en Moldavie, a été annulée en février 2025. En décembre de la même année, le gouvernement américain a rappelé près de 30 ambassadeurs qui étaient déjà en poste. Les ambassadeurs rappelés disposaient de 90 jours pour trouver un nouveau poste, faute de quoi ils étaient confrontés à une retraite forcée conformément à la loi sur le service extérieur de 1980.

Le rapport indique que plus de la moitié des ambassades américaines (près de 100 ambassades) fonctionnent actuellement sans ambassadeurs confirmés par le Sénat. La moitié des missions diplomatiques, y compris quatre pays du Golfe ainsi que le Pakistan et le Qatar, sont sans ambassadeurs. Les ambassadeurs américains sont également absents dans plus de 75 % des pays africains.

Selon ce rapport, les hauts responsables du service extérieur américain ne participent pas non plus aux négociations de haut niveau sur les guerres en Ukraine et en Iran ; on assiste en revanche à la présence de Jared Kushner, le gendre du président américain, et de Steve Witkoff, son ami proche.