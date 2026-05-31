Allégation de Tel Aviv sur une avancée dans le sud du Liban et l'occupation d'une zone

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Jazeera, l'armée du régime sioniste a affirmé avoir réussi à occuper le château d'al-Shakif, situé dans le sud du Liban. Des sources militaires de ce régime ont également affirmé que l'armée tente de garder le contrôle de cette zone et des environs de la rivière al-Saluqi.

Ils ont ajouté que l'occupation de la zone susmentionnée a eu lieu après de violents affrontements avec les forces du Hezbollah et un large soutien aérien et terrestre.

L'armée sioniste a également émis un avertissement d'évacuation aux habitants du sud du Liban et des zones au sud de la rivière al-Zahrani.

Israël Katz, le ministre de la Guerre du régime sioniste, a également affirmé que, sur ordre de Netanyahou, ce point stratégique est tombé entre les mains des sionistes pour protéger les zones occupées de Galilée.