Selon l'agence de presse ABNA, le journal sioniste Haaretz a écrit dans un rapport intitulé « Ormuz, l'uranium et des milliards de dollars » : L'Iran n'est pas pressé de conclure un accord avec l'Amérique.

Ce média sioniste a ajouté au sujet de l'avantage iranien dans les négociations avec l'Amérique : Les nouvelles propositions visent à compenser les dommages de guerre subis par l'Iran et à rouvrir le détroit d'Ormuz à la navigation, sans aborder directement les différends principaux sur l'enrichissement de l'uranium.

Haaretz ne considère pas l'Iran prêt à faire des concessions et écrit : Il semble que Téhéran ne soit pas du tout pressé de faire un compromis.

Ce média sioniste a qualifié la situation de semblable à une blague et a ajouté : « Presque un accord » aurait pu être le titre d'un sketch humoristique de l'émission israélienne populaire « Eretz Nehederet » (Un pays merveilleux), mais cette histoire est tellement réelle qu'on ne peut pas la considérer comme une blague.