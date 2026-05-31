Nouvelle attaque de Trump contre le Pape en raison de son opposition à la guerre contre l'Iran

Selon l'agence de presse ABNA citant The Hill, Donald Trump, le président des États-Unis, a critiqué le Pape Léon XIV, chef des catholiques du monde, et Brandon Johnson, maire de Chicago, pour leur rencontre au Vatican et a déclaré que quelqu'un devait expliquer au Pape que le maire de Chicago est une personne inutile.

Trump a écrit sur son réseau social Truth Social : « Quelqu'un devrait expliquer au Pape que le maire de Chicago est inutile et que l'Iran ne doit pas obtenir d'arme nucléaire ! » Dans ce message, il a également republié des images de la rencontre de Johnson avec le Pape. Sur ces images, le maire de Chicago offre au Pape un petit drapeau de sa ville, et tous deux sont vus tenant une casquette de l'équipe de baseball des Chicago Cubs ; alors que le Pape Léon XIV est connu pour être un supporter de l'équipe des Chicago White Sox.

Les déclarations de Trump ont attisé ses tensions antérieures avec le Pape. Le président américain avait également critiqué auparavant les critiques du Pape concernant la guerre contre l'Iran et ses positions sur l'immigration et les questions sociales, déclarant qu'il ne voulait pas d'un Pape qui pense que l'Iran pourrait obtenir l'arme nucléaire. Trump avait également critiqué l'opposition du Pape à certaines politiques de l'administration américaine, y compris les mesures militaires et migratoires.

En retour, le Pape Léon avait précédemment déclaré qu'il ne craignait pas l'administration Trump et qu'il continuerait à parler franchement des messages de l'Évangile et des questions humanitaires. Sa rencontre avec Brandon Johnson au Vatican s'est principalement concentrée sur des sujets tels que la justice sociale, l'immigration, le soutien aux personnes vulnérables et la coopération humanitaire.

Le maire de Chicago, en réponse aux déclarations de Trump, a annoncé que les citoyens de Chicago sont fatigués de la « guerre » de Trump contre l'Iran et que ses politiques rendent la vie des familles ouvrières plus difficile.