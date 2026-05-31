Selon l'agence de presse ABNA, la dette nationale américaine a augmenté de plus de 406.5 milliards de dollars depuis le début de l'agression illégale de Washington et du régime sioniste contre le sol iranien.

Selon ce média, d'après les données publiées par le Trésor américain, la dette nationale du pays est passée de 38.77 billions de dollars le 27 février (un jour avant le début de l'agression contre Téhéran) à 39.18 billions de dollars le 30 mai (aujourd'hui samedi).

D'autre part, l'agence de presse RIA Novosti a déclaré à ce sujet : Ce rapport montre également que le gouvernement américain n'a pas encore publié d'informations complètes sur le coût réel des opérations contre l'Iran et son impact sur la dette publique du pays.

Il convient de noter que le journal américain New York Times a récemment déclaré dans un rapport que la crise du dépassement de la dette américaine par rapport à la taille de l'économie de ce pays n'est plus seulement une crise financière, mais qu'elle est devenue une crise de normalisation psychologique et politique accompagnée d'un déficit budgétaire chronique et d'une dette chronique.

Les défenseurs de la réduction du déficit budgétaire ont travaillé dur ces dernières années pour trouver des moyens de choquer les politiciens et le public et de les obliger à prendre au sérieux la dette fédérale croissante.