La terreur des sionistes face à une nouvelle menace en Cisjordanie

Selon l'agence de presse ABNA, le correspondant militaire de la chaîne israélienne i24 News a rapporté que des centaines de drones ont été découverts en Cisjordanie, et que la menace de ces drones est devenue une question sensible dans cette région.

Ce rapport indique que l'armée du régime sioniste a intensifié ses attaques dans différentes régions de la Palestine occupée car elle a reçu des rapports selon lesquels les drones lancés depuis la Cisjordanie pourraient constituer une menace contre d'autres zones, et pas seulement contre les colonies de Cisjordanie.

Selon ce rapport, les drones qui décollent de Cisjordanie peuvent même atteindre le centre des territoires occupés.

Plus tôt, les médias sionistes avaient également admis que l'espace aérien des zones nord des territoires occupés est complètement ouvert aux drones du Hezbollah.