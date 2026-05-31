Selon l'agence de presse ABNA citant RIA Novosti, Armando Mema, homme politique finlandais et membre du parti « Coalition de la liberté », a déclaré : L'Union européenne, en finançant la guerre et en envoyant des armes létales à l'Ukraine, a franchi à plusieurs reprises les lignes rouges.

Il a ajouté : La Russie a une fois de plus montré sa disponibilité à dialoguer avec l'Europe et espère que ce conflit sera résolu par voie diplomatique.

Les relations entre la Russie et l'Union européenne se sont détériorées depuis le début de la guerre en Ukraine. Les négociations de paix sur l'Ukraine sont jusqu'à présent restées infructueuses et les parties ne sont pas disposées à faire des compromis sur les questions litigieuses.

Moscou accuse Bruxelles de saboter les négociations de paix et de financer et d'armer l'Ukraine pour la guerre contre la Russie.