La guerre contre l’Iran a épuisé les réserves vitales de missiles américains

Selon l’agence de presse ABNA citant la chaîne i24NEWS, un nouveau rapport publié par le Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS) des États-Unis montre que la large dépendance de Washington aux armes et munitions américaines au Moyen-Orient a fortement réduit une partie des réserves stratégiques de défense du pays et a suscité des inquiétudes quant à la préparation militaire de Washington à une éventuelle confrontation dans la région du Pacifique.

Selon ce rapport, les entreprises de l’industrie de défense américaine ont besoin d’au moins trois ans pour reconstituer les stocks de trois systèmes clés qui ont été largement utilisés dans la guerre contre l’Iran.

Cette pénurie comprend les missiles de croisière longue portée Tomahawk, ainsi que les missiles intercepteurs des systèmes de défense aérienne Patriot et THAAD, utilisés pour contrer les drones et missiles ennemis.

Le CSIS a souligné que, bien que les réserves actuelles des États-Unis soient encore considérées comme suffisantes pour poursuivre le conflit avec l’Iran, la forte diminution de ces réserves a créé un fossé dangereux dans la dissuasion militaire américaine dans d’autres régions.

Le rapport indique que les planificateurs militaires américains craignent qu’en cas de guerre potentielle avec la Chine à propos de Taïwan, ces pénuries ne compromettent sérieusement la capacité de combat et la puissance de feu des forces américaines.