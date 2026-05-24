Leader des Ansarallah du Yémen : Les médias sont le plus important champ de bataille entre l'islam et le sionisme

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Masirah, Abdel-Malik al-Houthi, leader des Ansarallah du Yémen, a déclaré : « Quand nos peuples deviennent dépendants de leurs ennemis pour leurs besoins alimentaires de base, ils se transforment en instrument de pression entre les mains de ces ennemis. Les ennemis utilisent la pression économique et les sanctions comme arme principale pour cibler la oumma islamique et d'autres. »

Il a ajouté : « Les juifs sionistes, l'Amérique et Israël comprennent l'importance de l'arme des sanctions et l'utilisent plus activement sur le champ de l'affrontement et du combat contre notre oumma. »

Le leader des Ansarallah a déclaré : « Les ennemis ont utilisé et continuent d'utiliser la pression économique et les sanctions contre l'Iran, l'Irak, la Libye, la Syrie, le Yémen, Cuba et de nombreux autres pays à travers le monde. Nos ennemis exploitent l'arme des sanctions contre la oumma islamique, alors que la oumma islamique ne l'utilise pas contre eux, bien qu'il s'agisse d'une arme efficace. »

Il a ajouté : « Il est très étrange que des gouvernements insensés et tyranniques dans le monde islamique respectent les sanctions économiques en faveur de l'Amérique. La plupart des régimes arabes sont les plus stricts dans le respect des sanctions et agissent conformément aux intérêts de l'Amérique contre les pays islamiques. »

Il a précisé : « Si les régimes arabes et islamiques étaient aussi attachés au Coran qu'ils le sont aux décisions de l'Amérique, la situation de la oumma islamique serait complètement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. »

Il a déclaré : « Il existe une dépendance excessive aux importations comme politique économique au détriment de l'affaiblissement de la production intérieure. Il est vraiment étonnant que les commerçants importent tout et que le coût de ces importations soit payé en dollars. »

Il a dit : « Lorsque l'esprit de travail et de production quitte une société, une situation dangereuse survient, entraînant chômage, négligence et perte des compétences pratiques. Le mouvement économique est un mouvement dans lequel les nations agissent dans le cadre d'une activité pratique et productive. »

Il a précisé : « Nos ressources nationales et souveraines de pétrole et de gaz sont sous le contrôle de nos ennemis qui en privent notre peuple. Le blocus économique contre notre pays est très sévère et plus strict que contre tout autre pays arabe ou islamique. »