Le Hamas : L'attaque israélienne contre le commissariat de Gaza vise à créer le chaos

Selon l'agence de presse ABNA, le Hamas a fermement condamné l'attaque d'aujourd'hui du régime d'occupation sioniste contre le quartier général de la police palestinienne dans le nord de la ville de Gaza et l'a qualifiée de nouveau crime commis dans le but de créer le chaos dans la bande de Gaza.

Dans un communiqué, le Hamas a déclaré que le crime du régime sioniste – l'attaque contre le quartier général de la police palestinienne dans le nord de la ville de Gaza qui a conduit au martyre de six membres et officiers de police – est un nouveau crime s'inscrivant dans le cadre d'un plan évident que le régime d'occupation fasciste tente de mettre en œuvre pour répandre le chaos dans la bande de Gaza et continuer à cibler délibérément les commissariats et les forces de police.

Le mouvement a qualifié le ciblage délibéré des forces de police civile qui remplissent leur devoir de maintenir la sécurité de la société dans la bande de Gaza de crime de guerre manifeste et a ajouté : Cette action est la continuation de la guerre de génocide et une tentative de détruire la structure sociale et de créer un vide sécuritaire, après que la machine de guerre sioniste s'est révélée incapable de faire plier notre nation et notre résistance et de les forcer à se rendre.

En conclusion, le Hamas a demandé aux pays garants de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza d'assumer leurs responsabilités et de stopper ces violations dangereuses.

Le mouvement a également souligné la nécessité de contrer les plans terroristes du régime sioniste visant à poursuivre et approfondir la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza, et a demandé le soutien à l'institution de la police civile afin qu'elle puisse accomplir sa mission de maintien de la sécurité et de protection de la société.

Il est à noter que la Direction générale de la police de Gaza a annoncé qu'à la suite d'une frappe aérienne de l'armée israélienne contre un commissariat de police dans la zone d'al-Tawam, dans le nord de Gaza, cinq officiers et agents de police ont été tués et plusieurs autres blessés.

Selon ce rapport, les avions de combat israéliens ont frappé ce commissariat avec au moins deux missiles.