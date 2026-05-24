L'armée est prête à une riposte décisive et complète contre toute menace et agression

Selon l'agence de presse ABNA, à l'occasion du 3 Khordad, anniversaire de la libération de Khorramchahr la héroïque, l'armée de la République islamique d'Iran a publié un communiqué dans lequel elle honore cette journée, la qualifiant de symbole de la résistance et de l'unité de la nation iranienne, et a souligné la préparation de l'armée à riposter à toute agression des ennemis.
24 mai 2026 - 12:44
Code d'info: 1818112
Source: ABNA
L'armée a souligné dans un communiqué : « L'armée de la République islamique d'Iran, avec une détermination ferme et une volonté inébranlable, s'est préparée à riposter de manière décisive et complète contre toute menace et agression des ennemis. »
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