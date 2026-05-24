L'armée est prête à une riposte décisive et complète contre toute menace et agression

Selon l'agence de presse ABNA, à l'occasion du 3 Khordad, anniversaire de la libération de Khorramchahr la héroïque, l'armée de la République islamique d'Iran a publié un communiqué dans lequel elle honore cette journée, la qualifiant de symbole de la résistance et de l'unité de la nation iranienne, et a souligné la préparation de l'armée à riposter à toute agression des ennemis.