Pezeshkian : L'historique des promesses non tenues par les États-Unis nous impose une vigilance extrême

Selon l'agence de presse ABNA, Massoud Pezeshkian, ce samedi matin (23 mai 2026), lors d'une rencontre avec Asim Munir, commandant en chef de l'armée de la République islamique du Pakistan, tout en remerciant ses efforts et ceux de son gouvernement pour la stabilité et la sécurité de la région, a déclaré : « Le peuple et les responsables pakistanais sont nos frères, et nous avons pour vous une affection sincère. Nous, musulmans, formons un seul corps et nous n'avons d'autre choix que l'unité. Nous devons nous efforcer, par la coopération, d'améliorer notre situation et celle de tous les musulmans du monde. »

Le Président a ajouté : « Ma conviction profonde est que nous devons poursuivre l'unité et la cohésion du monde islamique par des solutions pratiques, et renforcer et développer davantage les interactions économiques, sociales, politiques et culturelles entre nous. L'accroissement du niveau de coopération entre les peuples des pays islamiques est le facteur le plus important pour réaliser et renforcer l'unité pratique et éliminer toute source de divergence et de conflit entre eux. »

Dans une autre partie de son discours, le Président, soulignant que la République islamique d'Iran a montré dans la pratique son attachement aux cadres juridiques internationaux, a déclaré : « Nous cherchons seulement à rétablir les droits légitimes de notre peuple, mais l'historique et l'expérience des négociations avec les Américains nous ordonnent de faire preuve d'une vigilance extrême. »

Les États-Unis ne sortiront pas vainqueurs de ce conflit

Pezeshkian, soulignant que la guerre n'a jamais profité à personne, a fait remarquer : « Les États-Unis ne sortiront pas vainqueurs de ce conflit. Ce sont les pays de la région et du monde qui subiront de lourdes pertes, et le régime sioniste est le seul parti qui cherche à assurer ses intérêts dans la région par la guerre. »

Le Président, évoquant la méfiance de notre peuple envers les États-Unis en raison de violations répétées des engagements, d'attaques pendant les négociations et de l'assassinat de responsables, a souligné : « Dans ces conditions, la République islamique d'Iran, s'appuyant sur ses relations fraternelles avec des pays amis, dont le Pakistan, s'est engagée sur la voie de la négociation, mais notre objectif principal est uniquement de garantir les intérêts du peuple iranien par des solutions appropriées et adéquates. »