Annulation des vols de la plus grande compagnie aérienne du monde vers les territoires occupés

Selon l'agence de presse ABNA, la chaîne 12 de la télévision du régime sioniste a rapporté qu'American Airlines, la plus grande compagnie aérienne du monde, a annulé ses vols des États-Unis vers les territoires occupés jusqu'au début janvier 2027.

Quelques jours plus tôt, le directeur du secteur aérien du régime sioniste avait averti que l'aéroport Ben Gourion dans les territoires occupés était devenu un aéroport militaire américain, et que ce régime n'avait plus d'aéroport international actif.

Les médias sionistes ont également rapporté que, malgré le cessez-le-feu, l'aéroport Ben Gourion était presque vide de tout mouvement d'avions.

Les compagnies aériennes internationales, en raison de l'instabilité sécuritaire dans les territoires occupés, agissent également avec prudence sur cette question.