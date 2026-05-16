Guterres salue l'accord d'échange de prisonniers entre le gouvernement yéménite et le gouvernement autoproclamé d'Aden

Selon l'agence ABNA citant RIA Novosti, António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, a salué l'accord entre les Ansarallah du Yémen et le gouvernement autoproclamé d'Aden pour l'échange de prisonniers.

Il a appelé à renforcer les interactions entre le gouvernement yéménite de Sanaa et le gouvernement autoproclamé d'Aden afin de parvenir à une paix durable mettant fin au conflit dans ce pays arabe.

Le gouvernement autoproclamé d'Aden est le gouvernement yéménite en exil soutenu par l'Arabie saoudite, qui, à la suite de différends avec les Ansarallah du Yémen, s'est rendu à Aden et y a formé un gouvernement autonome.