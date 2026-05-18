L'ancien secrétaire américain à la Défense : Le programme nucléaire iranien n'est pas une menace imminente

Selon l'agence de presse ABNA, « Robert Gates », secrétaire américain à la Défense sous les administrations de « George W. Bush » et « Barack Obama », dans une interview à l'émission « Face the Nation » de CBS News concernant le programme nucléaire pacifique de l'Iran, a déclaré : Je ne pense pas que le programme nucléaire iranien soit une menace imminente.

L'ancien secrétaire américain à la Défense a ajouté : Je pense qu'à terme, la seule chance de succès pour résoudre la question iranienne est la négociation. La négociation est certainement la seule voie qui semble augmenter les chances de succès.

Robert Gates a ensuite déclaré : Pour la première fois de notre histoire, nous sommes confrontés en Europe et en Asie à des ennemis armés d'armes nucléaires. Quand la Chine aura achevé sa modernisation nucléaire stratégique, la Chine et la Russie réunies auront presque deux fois plus d'ogives nucléaires stratégiques que nous. Nous n'avons jamais été confrontés à un pays ayant une plus grande capacité de production et industrielle que les États-Unis. Nous n'avons jamais été confrontés à un pays aussi avancé technologiquement que nous, en avance sur nous dans certains domaines et presque à notre niveau dans quelques autres. Nous sommes donc confrontés à un ennemi plus puissant. Qu'il s'agisse de connexions stratégiques, d'aide au développement, de commerce ou autre, les Chinois s'occupent de ces questions partout dans le monde, donc je pense que si vous prenez tout cela ensemble, c'est une période très, très dangereuse.