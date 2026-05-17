Le Hezbollah : Les occupants ne connaîtront pas le repos ; la résistance continue

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, le Hezbollah libanais a publié une déclaration affirmant qu'il s'oppose aux diktats et aux pressions des États-Unis et d'autres visant à imposer des options contre la souveraineté du pays.

La déclaration ajoute que les occupants israéliens ne connaîtront jamais le repos tant qu'il y aura des combattants de la résistance et des hommes libres honorables sur le sol libanais.

Le Hezbollah a souligné que parler d'un accord de paix entre le gouvernement libanais et le régime sioniste revient à une déviation et à une tentative de blanchir l'ennemi sioniste. Les responsables libanais doivent cesser la série de concessions gratuites à l'ennemi sioniste et l'ignorance des droits du pays. Les agressions du régime contre le Liban doivent cesser définitivement et complètement.

Le Hezbollah a réaffirmé l'option de la résistance contre l'occupation sioniste.