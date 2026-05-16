Résistance libanaise : C'est le terrain qui est décisif face à l'ennemi sioniste

Selon l'agence ABNA, le site du réseau Al-Mayadeen a rapporté, sur la base d'informations obtenues, que la Résistance libanaise a une fois de plus réaffirmé sa position de refus des négociations directes avec l'ennemi sioniste à Washington.

Selon ce rapport, la Résistance prend position sur un cessez-le-feu en se fondant sur les réalités du terrain et non sur des déclarations qui seraient émises.

Ce rapport précise que la Résistance souligne que les expériences passées montrent que l'ennemi sioniste ne respecte aucun accord. Le droit de la Résistance à lutter contre les occupants et à libérer les zones occupées du Liban est indéniable, et sa mise en œuvre sur le terrain est déterminée par les commandants de la Résistance.

Jeudi dernier, une nouvelle série de négociations entre le gouvernement libanais et le régime sioniste a commencé en Amérique.