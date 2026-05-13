Conquérir les sommets de la souveraineté de la vérité avec une volonté d'acier

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Le chemin de la « Voie Droite » (Sirat al-Mustaqim) est une route parsemée de distractions et de tentations qui cherchent à détourner l'homme de sa quête. Seule une volonté inébranlable permet de rester constant dans cette direction. Quiconque fait preuve de résilience sur ce sentier finira par atteindre un sommet où la souveraineté de la religion de Dieu, l'établissement de la justice et la réalisation du but ultime de la création humaine prennent tout leur sens. Cette immense responsabilité repose aujourd'hui, plus que jamais, sur les épaules de la jeunesse de notre temps.