Selon l'agence de presse ABNA, Tucker Carlson, le célèbre animateur américain, a raillé les positions de Friedrich Merz, le chancelier allemand, concernant le programme nucléaire iranien.
Dans un entretien avec le journal allemand Die Zeit, il a souligné : « Merz a dit qu'il était d'accord avec le président américain Donald Trump sur la nécessité d'empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire ! »
Tucker a ajouté : « Vraiment, monsieur Merz ? Votre pays est au bord de l'effondrement économique et les prix de l'énergie y ont atteint le double de ceux des États-Unis. Et vous vous inquiétez de savoir si l'Iran aura l'arme nucléaire ? »
Il convient de noter que Merz a pris à plusieurs reprises des positions contre l'Iran pour s'attirer les faveurs de Trump.
Le célèbre animateur américain s'est moqué de la position de l'Allemagne contre l'Iran.
Selon l'agence de presse ABNA, Tucker Carlson, le célèbre animateur américain, a raillé les positions de Friedrich Merz, le chancelier allemand, concernant le programme nucléaire iranien.
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