Selon l'agence de presse ABNA, Tucker Carlson, le célèbre animateur américain, a raillé les positions de Friedrich Merz, le chancelier allemand, concernant le programme nucléaire iranien.

Dans un entretien avec le journal allemand Die Zeit, il a souligné : « Merz a dit qu'il était d'accord avec le président américain Donald Trump sur la nécessité d'empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire ! »

Tucker a ajouté : « Vraiment, monsieur Merz ? Votre pays est au bord de l'effondrement économique et les prix de l'énergie y ont atteint le double de ceux des États-Unis. Et vous vous inquiétez de savoir si l'Iran aura l'arme nucléaire ? »

Il convient de noter que Merz a pris à plusieurs reprises des positions contre l'Iran pour s'attirer les faveurs de Trump.