L'Union européenne envisage des sanctions contre les produits sionistes

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, qui doit se tenir lundi prochain à Bruxelles, la capitale de la Belgique, a inscrit à son ordre du jour une série de mesures punitives potentielles contre le régime sioniste. Cette action a suivi les critiques sévères exprimées par les pays européens à l'égard des politiques de colonisation et de la détérioration de la situation dans les territoires palestiniens occupés.

Selon des rapports de sources médiatiques sionistes, cette réunion examinera un plan conjoint franco-suédois visant à imposer des droits de douane sur les marchandises importées des colonies sionistes situées en Cisjordanie, sur le Golan syrien occupé et à Jérusalem-Est.

La chaîne israélienne Kan a rapporté, citant des diplomates israéliens, que les chances d'adoption de ce plan sont « élevées », en raison de la colère croissante en Europe face à l'expansion des colonies, à la violence des colons et aux lois controversées du régime sioniste qui ignorent les valeurs fondamentales et les droits de l'homme inscrits dans l'accord d'association avec l'UE.

L'adoption de ce plan ne nécessite pas le consensus des 27 pays, mais l'accord d'une « majorité qualifiée » suffit.

Par ailleurs, Michael Mann, l'ambassadeur de l'Union européenne dans les territoires occupés, a déclaré que l'expansion considérable des colonies constitue une « ligne rouge » pour l'UE. Il a souligné que Bruxelles étudie des mesures supplémentaires pour faire pression sur le cabinet du régime sioniste afin qu'il modifie ses politiques, notamment en matière de colonisation et d'agression continue contre la bande de Gaza.

L'Europe envisage des sanctions contre Ben-Gvir et Smotrich

Parallèlement aux mesures économiques, l'Union européenne envisage d'imposer des sanctions contre Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, les ministres de la Sécurité intérieure et des Finances du régime sioniste, qui comptent parmi les ministres israéliens les plus radicaux et les plus fervents partisans de l'expansion des colonies dans les territoires occupés et des actes de violence contre les Palestiniens.

Il y a quelques jours, plus de 400 anciens ministres, ambassadeurs et hauts responsables européens, dans une lettre ouverte adressée aux dirigeants de l'UE, ont appelé à une « action immédiate » contre l'expansion illégale des colonies du régime sioniste en Cisjordanie occupée par le biais du projet E1.