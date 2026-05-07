Blessés dans des opérations de drones au sud du Liban : inquiétude croissante de Tel-Aviv face à la précision des frappes de la Résistance

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Les tensions militaires se poursuivent au sud du Liban dans un contexte marqué par l’intensification des opérations de la Résistance islamique et la multiplication des frappes aériennes menées par le régime occupant contre différentes régions libanaises.

Selon des médias libanais, l’armée du régime sioniste a reconnu que plusieurs de ses militaires avaient été blessés au cours des dernières vingt-quatre heures à la suite d’attaques menées par des drones de la Résistance au sud du Liban. Un soldat aurait été grièvement blessé après l’explosion d’un drone, tandis que plusieurs autres ont subi des blessures légères.

De son côté, le Hezbollah libanais a annoncé avoir ciblé un bulldozer militaire de type D9 appartenant à l’armée du régime occupant dans la zone de Khallat al-Raj, près de la localité de Deir Seryan. Selon le communiqué publié par la Résistance islamique, le drone utilisé dans l’opération a atteint directement sa cible.

Inquiétude sécuritaire croissante dans les territoires occupés

Les médias hébreux ont également fait état d’une profonde inquiétude au sein des appareils sécuritaires de Tel-Aviv. Le quotidien Yediot Aharonot a rapporté que les responsables militaires craignent que la Résistance libanaise et la République islamique d’Iran obtiennent des informations précises concernant les systèmes d’alerte et les lieux d’impact des missiles.

Toujours selon cette source, le commandement du front intérieur de l’armée du régime occupant a suspendu l’accès des municipalités et des responsables sécuritaires du nord des territoires occupés au système « Shoual », utilisé pour déterminer les points probables d’impact des missiles. Cette décision aurait été prise par crainte de fuite d’informations stratégiques au profit de la Résistance.

Le président du conseil régional de la Haute Galilée a vivement critiqué cette mesure, affirmant que « le Hezbollah connaît déjà parfaitement ses cibles ». Cette déclaration reflète l’ampleur des préoccupations internes concernant l’efficacité croissante des opérations de la Résistance.

La chaîne douze de la télévision hébraïque a pour sa part averti que le succès des opérations de drones au sud du Liban pourrait inspirer d’autres groupes armés dans la région et modifier les équilibres sécuritaires actuels.

L’Iran insiste sur l’arrêt global de la guerre

Par ailleurs, plusieurs rapports médiatiques ont révélé que la République islamique d’Iran insiste pour qu’un éventuel accord régional inclue l’arrêt des affrontements sur l’ensemble des fronts de la région.

Selon ces informations, cette question ferait partie des discussions indirectes en cours entre Téhéran et Washington afin de parvenir à une désescalade régionale et à un cessez-le-feu global.

Le président du Parlement libanais, Nabih Berri, a récemment déclaré que le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, lui avait assuré que le Liban serait inclus dans tout accord potentiel relatif à un cessez-le-feu.

Dans un entretien accordé à la chaîne Al Jazeera, Nabih Berri a également souligné que tout accord avec le régime occupant nécessiterait de solides garanties internationales, rappelant que les engagements précédents n’avaient pas été respectés.

Poursuite des frappes contre le Liban

Malgré les discussions diplomatiques et la prolongation de l’accord de cessez-le-feu jusqu’au dix-sept mai, les attaques contre le territoire libanais se poursuivent.

Des avions de guerre du régime occupant ont mené plusieurs raids contre des villes et villages du sud du Liban, provoquant la mort et les blessures de nombreux civils.

Le ministère libanais de la Santé a annoncé que quatre personnes étaient tombées en martyr et trente-trois autres avaient été blessées lors d’une frappe aérienne contre la localité d’al-Saksakiyé dans la région de Saïda. Parmi les blessés figurent plusieurs enfants et femmes.

Dans une autre attaque visant la localité d’Ansariyeh, trois personnes ont été martyrisées et plusieurs autres blessées.

L’agence officielle libanaise a également rapporté qu’une personne avait été martyrisée lors d’une frappe contre un camion transportant des véhicules sur la route de Mifdoun.

Une autre attaque menée à l’aube contre un véhicule utilitaire sur la route de Habboush a également causé la mort de deux personnes.

Parallèlement, des raids aériens ont visé les localités de Nabatiyeh al-Fawqa et Arzay, tandis que la banlieue sud de Beyrouth avait déjà été ciblée la veille, dans ce qui constitue l’une des attaques les plus importantes depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu.

Le ministère libanais de la Santé a annoncé que le nombre total des victimes des agressions du régime occupant depuis le début du mois de mars s’élève désormais à deux mille sept cent quinze martyrs et huit mille trois cent cinquante-trois blessés.

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