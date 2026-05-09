La Russie : Les États-Unis n'ont toujours pas compris que le chantage ne fonctionne pas contre l'Iran

Selon l'agence de presse ABNA, Mikhail Ulyanov, le représentant permanent de la Russie auprès des organisations internationales à Vienne, a publié un message sur les réseaux sociaux soulignant que les États-Unis ne comprennent toujours pas que le chantage et l'intimidation ne fonctionnent pas contre les Iraniens.

Ce message d'Ulyanov a été publié en réponse aux récentes déclarations de Trump concernant une soi-disant attaque nucléaire.

Il avait également déclaré plus tôt que les États-Unis et le régime israélien avaient tenté d'affaiblir la souveraineté nationale de l'Iran, mais n'en ont tiré aucun résultat.