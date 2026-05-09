Député européen : L'attaque contre l'école de Minab était préméditée

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Manar, Milan Uhríček, député européen, a jugé délibérée la frappe de roquette contre l'école primaire « Shajara-e Tayyiba » dans la ville de Minab et a réclamé une enquête internationale sur cet incident.

S'exprimant lors de la cérémonie des « Anges de Minab » qui s'est déroulée devant l'ambassade d'Iran à Bruxelles, il a déclaré que cette attaque avait très probablement été préméditée et l'a décrite comme un exemple de « crime de guerre ».

Uhríček a également critiqué l'attitude des pays européens, affirmant que les dirigeants européens appliquent un deux poids, deux mesures à l'égard des politiques américaines et du régime israélien, et gardent le silence sur de tels incidents.

Il a ajouté qu'il avait envoyé une lettre à ce sujet à la Commission européenne et demandé une enquête sur cette attaque.

Selon des rapports, l'école « Shajara-e Tayyiba » de Minab a été visée à trois reprises par des frappes de roquettes dans les premières heures des attaques des États-Unis et du régime israélien contre l'Iran.