Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : L’ambassade de la République islamique d’Iran à Vienne a publié une déclaration vigoureuse, exprimant son profond regret face au comportement de « certains pays européens ». Le texte affirme que ces États « réagissent de manière erronée et précipitée, sans vérifier l’exactitude des informations et sous l’influence de la propagande et de la désinformation ». Cette critique intervient dans un contexte régional tendu, marqué par une escalade des activités militaires américaines.

Pour comprendre la portée de cette mise en garde, il faut se pencher sur les accusations précises portées par Téhéran contre son voisin du Golfe.

Une coopération émiratie avec « l’agresseur » dénoncée comme une trahison

Le communiqué de l’ambassade iranienne est sans équivoque : « Au cours des deux derniers jours, alors que les actions illégales et provocatrices de l’armée terroriste américaine, sous le prétexte trompeur d’“humanitaire”, se sont intensifiées dans la région, les autorités des Émirats arabes unis ont coopéré avec l’agresseur. » Cette formulation forte accuse directement les Émirats de s’associer aux opérations américaines. Le texte qualifie cette approche de « contraire au principe de bon voisinage et en contradiction avec les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies », ajoutant qu’elle « menace clairement la sécurité et les intérêts nationaux de l’Iran ».

Cette dénonciation s’inscrit dans le cadre des récentes tensions en mer d’Oman et dans le Golfe, où les forces américaines ont mené des opérations présentées comme de la protection maritime. Pour l’Iran, il s’agit d’une ingérence et d’une escalade, à laquelle participerait désormais Abou Dabi.

Face aux allégations médiatiques et diplomatiques, l’Iran apporte une réponse claire et dément toute implication dans des attaques contre le territoire émirati.

Un démenti catégorique concernant les attaques sur les Émirats

L’ambassade iranienne à Vienne a formellement rejeté les allégations de tirs de drones ou de missiles visant les Émirats arabes unis. « L’Iran souligne que ses forces armées n’ont mené aucune opération de missile ou de drone contre les Émirats ces derniers jours », peut-on lire dans le communiqué. Le document précise la nature des actions iraniennes : « Toute mesure défensive prise par les forces armées iraniennes à ce stade avait exclusivement pour but de repousser l’agression américaine. »

Ce démenti vise à contrer les récits qui ont circulé dans certains médias et cercles diplomatiques, accusant l’Iran d’avoir étendu ses opérations de représailles au territoire émirati. L’Iran circonscrit ainsi sa réponse militaire actuelle à un cadre purement défensif et dirigé contre les forces américaines, cherchant à isoler son différend avec Washington de ses relations avec les pays du Golfe.

La conclusion du communiqué laisse peu de place à l’ambiguïté et réaffirme la détermination de Téhéran à protéger ses intérêts vitaux.

Une réaffirmation de la détermination à défendre la sécurité nationale

Le ton se fait plus solennel en conclusion de la déclaration. L’ambassade insiste : « Nous soulignons que la République islamique d’Iran n’épargnera aucun effort pour prendre les mesures nécessaires et appropriées pour défendre ses intérêts et sa sécurité nationale. » Cette phrase constitue un avertissement standard, mais non moins significatif, sur la volonté de l’Iran d’agir si ses lignes rouges sont franchies.

Enfin, l’Iran lance un appel à la rectification : « Nous nous attendons à ce que les allégations avancées contre l’Iran soient corrigées sur la base des faits. » Cette demande clôt le communiqué sur une note qui mêle fermeté et appel au dialogue, exigeant que les futures prises de position internationales soient, selon Téhéran, fondées sur une analyse objective de la situation plutôt que sur des récits préétablis. Ce message s’adresse aussi bien aux capitales européennes qu’aux acteurs régionaux, dans un contexte où la guerre de l’information est devenue un front à part entière.

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