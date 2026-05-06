Le fils du leader du Hamas Khalil al-Hayya succombe à une attaque sioniste dans le quartier d’al-Sahaba à Gaza

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : L’armée de l’entité sioniste poursuit depuis plusieurs semaines une campagne de frappes dévastatrices contre les zones résidentielles de la bande de Gaza, visant délibérément, selon de nombreux observateurs, les familles des cadres de la résistance palestinienne. Dans ce contexte d’agression systématique, la nouvelle du martyre présumé d’Azzam al-Hayya, fils d’une figure de premier plan du Hamas, a émergé dans la soirée de mercredi.

Cette information, encore non officiellement confirmée, met en lumière la stratégie brutale de l’occupant qui consiste à étendre ses cibles aux proches des responsables politiques et militaires de la résistance. Afin de comprendre la portée de ce drame, il est nécessaire de revenir sur les circonstances exactes de l’attaque.

Une frappe dévastatrice au cœur du quartier d’al-Sahaba

Les premières informations font état d’un raid violent mené par l’aviation sioniste sur le quartier d’al-Sahaba, un secteur densément peuplé du nord de la ville de Gaza. Selon des sources locales, plusieurs explosions ont secoué le quartier, détruisant un immeuble résidentiel où se trouvait Azzam al-Hayya. Les équipes de secours dépêchées sur les lieux ont extrait des décombres le corps du jeune homme, ainsi que plusieurs autres victimes dont l’identité n’a pas encore été communiquée.

Le quartier d’al-Sahaba est tristement connu pour avoir déjà été la cible de nombreuses frappes israéliennes au cours des précédentes guerres. L’attaque de ce jour illustre une fois de plus la politique de punition collective que le régime sioniste applique sans relâche, en violation flagrante du droit international humanitaire. Si le martyre d’Azzam al-Hayya est confirmé, il viendra s’ajouter à la longue liste des familles de dirigeants palestiniens décimées par les bombes de l’occupant.

La perte de ce fils de haut responsable ne peut se mesurer qu’en connaissant le parcours et le statut de son père au sein de la résistance.

Khalil al-Hayya, un pilier du Hamas et un négociateur infatigable

Khalil al-Hayya est l’une des personnalités les plus en vue du Hamas. Membre du bureau politique du mouvement, il occupe le poste de chef adjoint du Hamas dans la bande de Gaza et est surtout connu comme le principal négociateur du mouvement dans les pourparlers de trêve, notamment ceux parrainés par l’Égypte et le Qatar. Plusieurs de ses proches avaient déjà été tués lors de précédentes offensives israéliennes, notamment en 2014, lorsque sa maison avait été bombardée, entraînant la mort de plusieurs membres de sa famille, dont son épouse et d’autres enfants.

Cette nouvelle épreuve, si elle est avérée, s’inscrit dans une lignée de sacrifices personnels consentis par les familles des leaders de la résistance. Pour le Hamas, le martyre des proches des dirigeants n’a jamais été un facteur d’affaiblissement, mais au contraire un motif supplémentaire de détermination. Khalil al-Hayya, qui a toujours professé que le sang des martyrs était le carburant de la libération, se trouverait confronté à l’épreuve la plus intime.

L’absence de réaction officielle du mouvement laisse place pour l’heure à une attente prudente, mais les messages de condoléances commencent déjà à affluer.

Une information sous le sceau de la confirmation officielle

Jusqu’à présent, ni le Hamas, ni la famille al-Hayya n’ont émis de déclaration officielle confirmant ou infirmant le martyre d’Azzam. Ce silence peut s’expliquer par plusieurs raisons : le temps nécessaire à l’identification formelle des corps après un bombardement, la volonté de préserver la vie privée d’une famille cruellement éprouvée, ou encore les impératifs de sécurité qui commandent de ne pas confirmer trop rapidement les pertes subies.

Cependant, les sources médiatiques qui ont relayé la nouvelle sont généralement bien informées de la situation sur le terrain et citent des témoins oculaires. Dans les réseaux sociaux palestiniens, le nom d’Azzam al-Hayya est déjà invoqué avec les prières pour les martyrs. Il est probable qu’une confirmation, ou un démenti, interviendra dans les prochaines heures, mettant fin aux conjectures.

Cette incertitude temporaire n’enlève rien à la charge symbolique que revêtirait la mort d’un autre enfant de dirigeant de la résistance sous les bombes de l’entité sioniste, symbole cruel du prix payé par le peuple palestinien pour sa quête de liberté.

Fin/229