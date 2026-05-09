The Wall Street Journal : Les pourparlers entre l'Iran et les États-Unis reprendront probablement

Selon l'agence de presse ABNA, le Wall Street Journal a affirmé que les États-Unis et l'Iran pourraient reprendre leurs négociations indirectes début de la semaine prochaine à Islamabad.

Le journal, citant des sources informées, a écrit que les deux parties, avec l'aide de médiateurs, élaborent un mémorandum d'accord en 14 points qui définira le cadre de négociations d'un mois pour mettre fin à la guerre.

Selon ce rapport, ce document demande à l'Iran de réduire le blocus du détroit d'Ormuz, et en contrepartie, les États-Unis lèveront progressivement le blocus des ports iraniens dans les 30 jours suivant le début des négociations.