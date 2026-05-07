Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Lorsque le mot « uranium » est évoqué, beaucoup pensent immédiatement aux conflits nucléaires et aux armes de destruction massive. Pourtant, la réalité scientifique contemporaine montre que l’uranium enrichi, notamment à un taux de soixante pour cent, joue un rôle essentiel dans de nombreux secteurs liés à la vie quotidienne et au progrès des nations modernes.

Pour la République islamique d’Iran, cette technologie dépasse largement le cadre scientifique. Elle s’inscrit désormais dans un projet global d’indépendance nationale, de développement technologique et d’amélioration des conditions de vie de la population.

Les versets coraniques comme moteur du progrès scientifique

Plusieurs versets du Saint Coran rappellent l’importance de la connaissance, de la puissance légitime et de la transformation collective.

Le verset : « Vous n’avez reçu que peu de science » souligne l’immensité du savoir humain face aux mystères de l’univers et encourage les peuples à poursuivre leur quête scientifique sans limites.

Le verset appelant les croyants à préparer toute la puissance possible pour faire face aux menaces rappelle également que la force scientifique et technologique constitue aujourd’hui un élément fondamental de la souveraineté nationale et de la stabilité régionale.

Enfin, le verset affirmant que Dieu ne change pas la condition d’un peuple tant qu’il ne change pas ce qui est en lui-même illustre le chemin parcouru par les scientifiques iraniens : passer de la dépendance technologique à l’autosuffisance grâce à la volonté nationale et à la persévérance.

La technologie nucléaire au service de la santé

L’un des usages les plus importants de l’uranium enrichi concerne la production de radiopharmaceutiques utilisés dans le diagnostic et le traitement des maladies graves.

Chaque année, des centaines de milliers de patients iraniens bénéficient de substances radioactives médicales permettant de détecter avec précision les cancers et certaines maladies cardiaques. Ces avancées ont permis de réduire les coûts médicaux, de limiter les déplacements vers l’étranger et d’améliorer considérablement les capacités des hôpitaux iraniens.

Les centres médicaux de plusieurs grandes villes reçoivent régulièrement des doses produites grâce aux installations nucléaires iraniennes. Cette autonomie scientifique contribue directement à sauver des vies et à renforcer la sécurité sanitaire du pays.

Une réponse aux défis énergétiques et environnementaux

La technologie nucléaire représente également une alternative stratégique face aux problèmes énergétiques et environnementaux.

Alors que les grandes villes iraniennes souffrent régulièrement de la pollution atmosphérique provoquée par les combustibles fossiles, le développement de réacteurs nucléaires modernes pourrait contribuer à réduire les émissions polluantes et à garantir une production stable d’électricité.

Les spécialistes estiment que les petits réacteurs modulaires pourraient à l’avenir alimenter différentes régions du pays avec une énergie plus propre et plus durable, tout en limitant les coupures électriques pendant les périodes de forte consommation.

Transport maritime et développement économique

Le domaine du transport constitue un autre secteur concerné par les applications de la technologie nucléaire avancée.

Les navires équipés de systèmes de propulsion nucléaire peuvent fonctionner pendant de longues années sans ravitaillement en carburant. Une telle capacité offrirait aux pays indépendants une plus grande liberté commerciale et une meilleure résistance face aux sanctions économiques et aux restrictions internationales.

Cette évolution pourrait renforcer le rôle régional de l’Iran dans le commerce maritime et le transit international.

Agriculture, sécurité alimentaire et progrès technologique

Les technologies nucléaires sont également utilisées dans le secteur agricole et alimentaire.

Grâce aux techniques de rayonnement contrôlé, il devient possible d’éliminer les bactéries et les parasites présents dans certains produits alimentaires tout en augmentant leur durée de conservation sans utilisation excessive de produits chimiques.

Ces applications permettent de renforcer la sécurité alimentaire, particulièrement dans les régions confrontées à des conditions climatiques difficiles.

Un facteur de confiance nationale

Au-delà des aspects scientifiques et économiques, la maîtrise de l’enrichissement de l’uranium représente pour de nombreux Iraniens une source de fierté nationale et de confiance collective.

Malgré les sanctions et les pressions internationales, les chercheurs iraniens ont réussi à développer des technologies avancées réservées à un nombre limité de pays dans le monde. Cette réussite renforce chez les jeunes générations l’idée que le progrès scientifique peut être atteint grâce aux capacités nationales et à la persévérance.

Pour de nombreux observateurs, cette réussite technologique constitue aujourd’hui un symbole de souveraineté, de dignité et d’espoir pour l’avenir du pays.

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